Questioni e cantieri infiniti "Eredità di chi c’era prima"

LUCCA

"Ah finalmente, primavera! Aria di cambiamento! Il cambiamento..." è il posto ironico di qualche giorno fa del consigliere Raspini, al quale allega una serie di foto di cantieri aperti, ancora. Ironia arrivata e recepita dall’assessore ai lavori pubblici Buchignani che ha tenuto a rispondere alla provocazione. "Questioni non seguite adeguatamente, nascoste, rimandate, lasciate a sé stesse, abbandonate alla discrezione di enti esterni. Di contro, pochi mesi fa, annunci di soluzioni a portata di mano e veloci: basta scorrere le dichiarazioni del consigliere Raspini da candidato sindaco nella scorsa primavera. - scrive Buchignani - A maggio 2022 tutti i cantieri erano in “dirittura di arrivo” poi la campagna elettorale e la propaganda sono finite, i problemi gestiti male dall’amministrazione Tambellini, quelli ignorati per anni e quelli nascosti, sono tornati tutti a galla".

"Il parapetto crollato sulle Mura? Da quasi dieci anni si è osservata la progressiva e sempre più grave inclinazione del manufatto ma l’amministrazione Tambellini non ha trovato una lira per intervenire. Oggi abbiamo condiviso il tipo di lavorazioni da attuare con la Soprintendenza, abbiamo individuato il miglior intervento possibile e stiamo preparando il progetto, prevedendo le risorse nel piano triennale delle opere pubbliche. Poi Raspini sembra far finta di non sapere che il canale tombato di San Concordio e soprattutto la parte sotto l’incrocio ha un valore storico e deve essere tutelata. L’amministrazione si è dovuta accordare con la Soprintendenza, non solo per restaurare il manufatto, ma per allestire un cantiere che consenta di non bloccare il traffico. A breve sarà indetta la gara e inizieranno i lavori che dovranno terminare entro la fine dell’estate".

"E così non abbiamo trovato nessuna soluzione “geniale” per il cantiere ANAS a Farneta, ma abbiamo messo sotto pressione l’ente gestore del cantiere e abbiamo ottenuto un contenimento dei tempi. Dovrebbero terminare entro agosto. In questi anni passati non si è mai sentita una parola dall’amministrazione precedente sulle condizioni del cavalcavia ferroviario di viale Europa. Da quando siamo intervenuti duramente i lavori sono ripresi e a oggi sono in fase conclusiva. L’amministrazione Pardini sta lavorando duro per finire quello che è stato allegramente lasciato a metà. Contano i fatti, e i fatti sono che non abbiamo trovato una lira sul piano triennale delle opere pubbliche e abbiamo trascorso i primi mesi a reperire e organizzare le risorse per rimettere in moto cantieri e progetti".