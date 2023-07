Questione frane, al via i lavori di riparazione

Sono iniziati nel paese di Vergnano, in comune di Piazza al Serchio, i lavori di sistemazione idrogeologica nel versante ovest dell’abitato, lungo la strada comunale per Borsigliana, dove da anni è in atto un movimento franoso che sta danneggiando la sede stradale e un piccolo, ma utile parcheggio.

Il termine dei lavori, di un importo di 771 mila euro, di cui 23 mila circa, di oneri per la sicurezza, è prevista verso la fine di novembre prossimo. I lavori sono eseguiti dall’impresa Bosi Picchiotti costruzioni di Castelnuovo, su progetto dello studio Stai di Castelnuovo, con l’ingegner Giovanbattista Bonaldi e l’architetto Domenico Davini. Direttore dei lavori l’ingegner Bonaldi e coordinatore per la sicurezza l’architetto Davini. Direttore di cantiere Graziano Bosi Picchiotti. Responsabile unico del procedimento è l’ingegner Gabriele Adorni, responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale di Piazza al Serchio.

"E’ stato questo un finanziamento che attendevamo da tempo – commenta il sindaco Andrea Carrari - Già dall’anno scorso avevamo preparato il progetto, sottoposto poi all’attenzione della Regione Toscana, pronto per il finanziamento. Ringrazio il personale dell’ufficio tecnico comunale e i professionisti esterni incaricati, solleciti per il disbrigo di ogni pratica burocratica e amministrativa, la Regione Toscana con l’assessore alla difesa del suolo e Protezione civile Monia Monni e naturalmente i miei assessori Luca Cardosi e Valeria Bertei e gli altri consiglieri comunali, tra cui Simone Barbieri che abita Borsigliana".

Dino Magistrelli