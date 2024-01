Questionario online sulla protezione civile “Per rendere più sicuro il nostro territorio“

Parte il questionario online per raccogliere opinioni e suggerimenti dei cittadini, di associazioni, istituzioni e imprese e contribuire all’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile, ossia del documento che prevede e programma tutte le attività coordinate della Protezione civile comunale e delle associazioni che ne fanno parte in caso di emergenze. “Si tratta di una grande operazione di cittadinanza attiva, una delle più articolate in questo settore realizzate - afferma l’assessore alla Protezione civile Fabio Barsanti - tutti i cittadini possono esprimersi, riferire il proprio punto di vista ma portare anche un contributo puntuale per la conoscenza del nostro territorio. Per questo invito tutti a prendere parte a una importante azione partecipativa per rendere più sicura e consapevole tutta la nostra la comunità.”. Il questionario è anonimo e può essere compilato facilmente in cinque minuti sia tramite pc o su smartphone collegandosi direttamente alla pagina https://civaproject.org/elementor-3944/partecipazione/ o seguendo il percorso https://civaproject.org/ >il processo partecipato. Informazioni su www.civaproject.org [email protected] telefono: 0583 409061.