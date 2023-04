Querelle sul bilancio "Tasse e promesse" La maggioranza replica "Non dite falsità"

"Il bilancio di previsione prevede l’aumento delle tasse per gli altopascesi". Parole dell’opposizione che ha abbandonato il consiglio. "Aumento dell’addizionale Irpef al valore massimo consentito, reintroduzione della tassa sui passi carrabili per le attività produttive che era stata eliminata – scrive la minoranza - e per mantenere servizi essenziali, tra i quali il nido, la giunta ha dovuto ricorrere all’applicazione di avanzo presunto per diverse centinaia di migliaia di euro adottando un preconsuntivo che consente di applicarne parte in anticipo. Raccontano una realtà lontana dalla sua effettiva consistenza - dicono i consiglieri di opposizione Valerio Biagini, Fabio Orlandi, Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Simone Marconi e Luca Bianchi. Ormai è chiaro che il comune di Altopascio vive momenti di grande difficoltà per la tenuta del bilancio".

La maggioranza replica: "Bilancio solido, capace di far fronte agli aumenti senza andare a toccare i servizi e gli investimenti. I consiglieri di minoranza dovrebbero informarsi meglio: forse avrebbero fatto bene a restare in consiglio comunale, così da comprendere ciò che è stato spiegato. sull’addizionale Irpef. Non esistono aumenti del 36 per cento, ma, piuttosto, con Isee fino a 15mila euro è prevista l’esenzione totale. Un altro sfondone è quello che è stato detto sull’avanzo di gestione. Non ci sono anticipi di nessun genere, nessun affanno. È un’opportunità, regolamentata dalla legge, che consente alle amministrazioni di utilizzare fondi relativi all’anno precedente. C’è parere favorevole dei revisori dei conti".