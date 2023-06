Quella voglia di aprirsi alla città

Lucca, non poteva non avere un ostello. Ormai ci eravamo abituati a passare da via della Cavallerizza e a non gettare nemmeno più un occhio a quel portone chiuso da cinque anni. Tanto lo sapevamo: era sbarrato. Mentre all’interno vegetavano muschio e solitudine. Ora ecco il progetto di riqualificazione. Bene. Bene soprattutto che il “nuovo“ ostello voglia aprirsi sempre più alla città ponendosi come un luogo da vivere; ed è un bene la collaborazione del Real Collegio ribadita ieri mattina dal presidente Francesco Franceschini il cui merito in questi anni è di avere aperto e fatto vivere una struttura grande quanto bellissima. Bene infine che il “nuovo“ ostello porti anche occupazione. Ora però avanti spediti perché quel portone deve finalmente restare aperto.