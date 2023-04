Quella svolta che non ti aspetti La nuova scuola elementare a Marginone si farà con il Pnrr

Una nuova scuola elementare a Marginone. Quando sembrava che il progetto presentato dal Comune di Altopascio nell’ambito delle richieste di finanziamento PNRR si fosse posizionato troppo in basso nella graduatoria per poter accedere alle risorse economiche necessarie, è arrivata la svolta, quasi inaspettata.

La Regione Toscana, infatti, sta svolgendo una ricognizione della... classifica dei fondi destinati all’edilizia scolastica, confluiti nei finanziamenti del Piano Nazionale Resistenza e Resilienza. Il Comune di Altopascio ha un progetto inserito in quell’elenco che rientrerà in una fase definita di scorrimento, scalando notevoli posizioni dunque. L’opera in questione riguarda la nuova Primaria di Marginone, il cui progetto era stato presentato anni fa dall’amministrazione D’Ambrosio.

Era precisamente il 2018 quando dalla cittadina del Tau si partecipò ad un bando della Regione: all’epoca erano i fondi “Bei“ (Banca Europea per gli Investimenti) per l’edilizia scolastica. Proprio per questo dedalo di denaro che arriva, a vario titolo, dalla Comunità Europea, si sono dovute eseguire delle selezioni. Quello presentato era un progetto di massima, meno approfondito dello studio di fattibilità tecnico-economica che costituisce il primo step.

Si può dire che era una traccia poco più che abbozzata. La richiesta si posizionò nella parte bassa della graduatoria. A questo punto forse nemmeno dal Municipio di piazza Vittorio Emanuele ci stavano più pensando. Qualche settimana fa la novità. Una piacevole sorpresa. Soprattutto per i residenti nella frazione al confine con la Valdinievole, con la possibilità di avere un istituto completamente rifatto, più moderno, efficiente sotto il profilo tecnologico ed energetico.

C’è stato infatti un primo contatto tra la giunta e la Regione Toscana, che sta facendo una revisione complessiva sulla graduatoria. È molto concreta la possibilità che questo lavoro pubblico scali posizioni preziose al punto da poter essere finanziato, per oltre un milione di euro, grazie ai famosi fondi Pnrr. Con questo ulteriore finanziamento, quindi, salirebbero a tre le opere ad oggi finanziate con il Pnrr ad Altopascio: casa confiscata alla ’Ndrangheta, nuova scuola Media in via San Francesco d’Assisi e questa.

Massimo Stefanini