"Quella scritta mi colpì quando arrivai qui anni fa"

Alla presentazione dell’iniziativa del nostro giornale ha preso parte anche il vicesindaco Giovanni Minniti. "Porto i saluti del sindaco Pardini - ha affermato - e apprezzo molto l’iniziativa de La Nazione di regalare la moneta realizzata dalla Zecca di Lucca, in occasione della liberazione di Lucca da Pisa; il valore di quanto è stato promosso è molto significativo; proprio per quello che riporta impresso uno dei due lati della moneta, mi piace raccontare che, 35 anni fa, quando sono arrivato a Lucca, una delle prime cose che notai su uno stemma, fu esattamente la scritta “Libertas” che mi colpì molto e che oggi ancora sento come un tratto identitario molto importante e da tenere sempre in considerazione per la sua enorme valenza".