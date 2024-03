Quella matricola che fa sognare

Fra le più belle realtà del campionato di Prima categoria girone A, c’è la neopromossa Corsagna, che da matricola terribile è diventata grande, crescendo in maniera esponenziale di partita in partita, fino ad arrivare da sola al secondo posto in classifica, alla spalle dell’imprendibile capolista Marginone.

Ed i neroverdi corsagnini, che disputano le loro gare casalinghe alla stadio "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, sono anche un fenomeno sociale, sempre seguitissimi da un pubblico caloroso ed appassionato, che non fa mai mancare il proprio sostegno ai ragazzi terribili di Francesco Piercecchi, una formazione imperneata sull’"eterno" Giancarlo Pellegrini fra i pali, una coppia di difensori centrali di altra categoria (Signorini-Pazzaglia), un centrocampo tecnico e forte fisicamente (Buoni-Barsanti-Barsotti), un attacco basato soprattutto sulle qualità degli esterni (Ricci-Dal Poggetto), per un gruppo molto unito, che gioca un calcio piacevole e redditizio. Momento d’oro dunque per il Corsagna del presidente Sabatino Lucchesi, che vola, non si pone limiti e tiene viva l’attenzione di un intero paese, dove si parla sempre con entusiasmo e orgoglio delle prestazioni dei ragazzi in maglia neroverde.

Flavio Berlingacci