Quella frase che deve far riflettere

Cristiano

Consorti

Quello che amareggia non è solo la frase in sé, ma che a pronunciarla siano dei turisti. Proprio coloro cioè che alloggiano nelle nostre strutture ricettive, che vediamo seduti ai tavolini dei bar a sorseggiare un aperitivo oppure a consumare una pizza o un piatto di pasta nei ristoranti della città. Insomma, persone singole, coppie o famiglie che siano che portano ricchezza al territorio e anche il nostro nome all’estero e che se per altre categorie ci hanno promosso, qui hanno visto una pecca. D’altronde come non dar loro ragione ad esempio quando viene raccolto il vetro? Quando arriva il camioncino dovrebbe essere preceduto da un avviso sonoro e da un cartello con su scritto: “Fuggire almeno a un chilometro di distanza!“. Provare per credere: pare crolli un palazzo intero tutto fatto di vetro.

Ma al di là dell’ironia più o meno scontata e più o meno facile, una riflessione però a ben vedere pensiamo sia necessaria. E stavolta non solo perché lo dicono i turisti (non dimentichiamoci che a volte i disagi avvertiti dagli stessi lucchesi hanno occupato le pagine del nostro giornale), ma perché forse davvero bisognerebbe trovare un punto di equilibrio.