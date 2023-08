Quella frase che deve far riflettere

Cristiano Consorti

Non la reputiamo una città sporca, ma mangiare con il camion della spazzatura che passa tra i tavoli della piazza a ritirare i sacchi non è piacevole". Irrompe con tutta la potenza che può avere una frase pronunciata da un turista – che vorremmo sempre soddisfatto dalla A alla Z della nostra bella Lucca – e fa rumore quanto il vetro delle bottiglie che “crolla“ nei camioncini della raccolta differenziata. La frase è quella pronunciata da alcuni turisti stranieri a cui abbiamo chiesto di stilare una sorta di pagella di mezza estate lasciando un voto da 1 a 10 relativamente ad alcune categorie come accoglienza, servizi e via discorrendo.