"Quel senso unico allunga il ritorno a casa"

Un video che ha fatto registrare migliaia di visualizzazioni in poche ore. Riguarda il senso unico da via IV Novembre a via dei Centoni a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, dove la giunta ha spiegato questo esperimento sabato scorso, in pratica porta a porta alle famiglie interessate. Secondo Simone Marconi, Lega, esponente dell’opposizione, ci sarebbero disagi. E’ lui che ha realizzato immagini e testo. "Intanto, dai commenti che ricevo, non c’è tutta questa condivisione che la sindaca D’Ambrosio e i suoi assessori esprimono – attacca Marconi – sensazione suffragata dal fatto che pure noi ci siamo recati a Badia a parlare con la gente. Ci saranno persone che per rientrare a casa dovranno percorrere chilometri in più.

Dunque partiamo in questo viaggio che abbiamo sperimentato in auto. Da via IV Novembre ci sarà il senso unico, si va nella zona delle Poste, densamente abitata, con vari complessi immobiliari. Tutta questa gente – dichiara Marconi, - per raggiungere Porcari dovrà fare tutto il giro e anche per recarsi alle Poste e tornare a casa questi cittadini dovranno completare tutto il percorso a ritroso. Ad esempio chi abita a corte Zappetti (molte famiglie), per andare a Porcari sarà costretto a chilometri aggiuntivi; proseguendo ci sono varie condomini, per la corte Casali stesso discorso. Sì, perché in corte Marconi c’è una viabilità, ma è privata. Poi si arriva a corte del Cerro, fine dell’anello. All’incrocio a dritto verso la Bientinese, a sinistra senso unico, ci sarà anche il traffico da Altopascio, c’è il ponte su autostrada e ferrovia e ci saranno anche coloro che arriveranno da Altopascio e girerà a destra, nel senso unico. Gli abitanti di via dei Centoni si troveranno tutto il traffico da Altopascio, con il paradosso di via Martiri delle Foibe i quali per rientrare a casa loro, a pochi passi da via Catalani, saranno costretti a fare il giro".

Ma.Ste.