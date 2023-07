Quel ponte sfortunato e strategico

di Vincenzo Pardini

Il numero dodici non porta proprio fortuna al ponte di Monte San Quirico. Uno dei suoi parapetti, distrutto un anno fa in seguito ad uno scontro tra due grossi veicoli e da poco restaurato dalla Provincia, è stato di nuovo abbattuto a causa di un incidente. E’ un ponte storico, importante per l’economia della città, e non solo. Proprio perché storico, nel corso degli anni ha dovuto assorbire un traffico logorante e, negli ultimi tempi, visti i sinistri dei parapetti infranti, anche aggressivo.

Crediamo che i restauri a cui verrà sottoposto dovrebbero essere eseguiti alla luce delle migliori innovazioni tecnologiche e con materiali di prima scelta, in modo da conferirgli quella sicurezza e stabilità di cui tanto si parla, ma che poco si attua. Infatti, situazione del ponte a parte, il nostro sistema viario, da quello di pianura, collina e montagna, versa in condizioni assai precarie.

Ci sono tratti di asfalto oltremodo logori, che con l’intensità delle piogge si divaricano, creando pericolose buche. Molti percorsi collinari sono angusti, e le pareti rupestri prive di reti atte a trattenere la caduta di sassi. Non bastasse ci sono alberi protesi sulle careggiate che possono precipitare. Chi di dovere crediamo che dovrebbe monitorare tutto questo e prendere le debite precauzioni a salvaguardia della vera sicurezza dei cittadini.