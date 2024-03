Quel carteggio tra Ragghianti e Ugo La Malfa

Il carteggio tra Carlo Ludovico Ragghianti e Ugo La Malfa, pubblicato a cura di Elisa Bassetto, con un saggio introduttivo di Roberto Balzani, dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte, è stato presentato a Firenze alla Fondazione Spadolini alla presenza di Cosimo Ceccuti e Paolo Bolpagni, rispettivamente presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia e direttore della Fondazione Ragghianti e degli storici Paolo Bagnoli e Andrea Becherucci oltre agli stessi Roberto Balzani ed Elisa Bassetto.

Il libro, secondo volume della collana dedicata agli epistolari di Ragghianti con le più eminenti personalità con cui fu in stretto contatto, ripercorre attraverso un ricco carteggio, composto da oltre centosettanta documenti, la storia italiana della seconda metà del Novecento, dal periodo della ricostruzione alla crisi della “Repubblica dei partiti”. Il Carteggio, insignito del riconoscimento speciale dalla giuria del Premio Firenze Ada Cullino Marcori 2024, è acquistabile alla Fondazione Ragghianti in via San Micheletto 3 a Lucca.