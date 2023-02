"Quei lavori, disagio a circolazione e sosta"

"Un disagio alla circolazione e alla sosta che costa ai cittadini altopascesi ben 390mila euro". Lo affermano Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi, consiglieri di opposizione. "Stiamo parlando dei lavori di piantumazione che stanno interessando via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Leonardo da Vinci. Tutte opere nei pressi delle scuole elementari - si legge nella nota - e sia passandoci sia ascoltando le centinaia di lamentele che riceviamo, riportate anche dai social, ci rendiamo conto che tali interventi hanno prodotto restringimenti della carreggiata con strozzature, con la realizzazione di alberature che restringono a loro volta la carreggiata e limitano drasticamente la possibilità di parcheggio, che fino a ora era permesso ai due lati della carreggiata, essendo le strade a senso unico".

"Abbiamo fatto un sopralluogo all’uscita dei ragazzi dalla scuola e la situazione è ancora peggiore di come ci era stata descritta. Infatti la ressa e la difficoltà a trovare un semplice parcheggio temporaneo è così elevata che ci sono momenti di tensione. Ok a nuovi alberi, ma dove è possibile. Una maggioranza - conclude la minoranza - che non tiene conto delle reali esigenze della popolazione".