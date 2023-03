Quei “corridoi“ andavano solo valorizzati

Francesco

Meucci

Anche perché i “corridoi“, come ha spiegato nei giorni scorsi a La Nazione una delle ideatrici, la biologa Arianna Chines, erano un modello ammirato e studiato. A noi – che non siamo scienziati – sembravano la rivincita della natura sul nostro modello di vita, che troppo spesso calpesta, cancella, deturpa e usurpa senza pensarci troppo. Quell’angolo “pienamente naturale“ ci spingeva a riflettere sui troppi scempi che commettiamo con un eccesso di leggerezza; era un invito al rispetto, alla cura e alla tutela dell’ambiente. Semmai, il problema è che non erano ben valorizzati. Andavano spiegati meglio, illustrati anche in modo didascalico ai lucchesi e ai turisti. Perché tutti capissero che erano una sorta di esperimento di “resistenza naturale“ nel cuore di una della più belle città del mondo. Un segnale e un modo di dire: guardate, si può fare dovunque. Sicché, più che tagliati ad alzo zero, andavano inseriti in quel ragionamento di valorizzazione e rilancio della Mura che questa amministrazione ha – giustamente – intrapreso. Per questo sarebbe bello (e giusto) se il nascente nuovo organismo che se ne dovrà occupare tenesse in considerazione l’esperimento dei “corridoi ecologici“, riproponendolo se non così com’era, magari in un’altra forma. Noi ci speriamo.