Quattromila servizi sul territorio Grandi numeri per la Misericordia

Una bella festa per la Misericordia del Barghigiano, uno dei pilastri importanti del servizio di emergenza e urgenza per il 118 in Media Valle del Serchio. Alla sagra del Fish and chips, la Misericordia, lo scorso 7 agosto, ha organizzato una cena sociale che è stata l’occasione anche per stilare un bilancio dell’attività.

Il Governatore Stefano Mondati ha riferito i dati delle attività dall’agosto 2022 all’agosto 2023: 1.456 interventi di emergenza, 1.953 trasporti in servizi di ordinaria degenza e territoriale, eseguiti anche al di fuori del territorio nazionale; 980 servizi di accompagnamento a dialisi. Momento toccante della serata è stata l’inaugurazione di un nuovo mezzo per i servizi sociali e per il trasporto dei pazienti diversamente abili che è stato acquistato grazie al determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; un mezzo che è stato intitolato al ricordo di Pier Luigi Pellinacci di Ponte all’Ania, recentemente scomparso.

Una figura che ha fatto la storia del volontariato della Misericordia dove è sempre stato un punto di riferimento, come ha ricordato il Governatore, esprimendo l’affetto di tutto il sodalizio alla sua famiglia presente alla serata.

E’ stato don Stefano Serafini a benedire il nuovo mezzo, non prima delle parole di saluto pronunciate anche dalla sindaca di Barga Caterina Campani che ha ricordato il profondo impegno di Pellinacci anche per il paese di Ponte all’Ania dove, non a caso, veniva chiamato il “sindaco“.

La vera e propria memoria storica del paese, tanto che anche grazie a lui si è riusciti a portare avanti i complicatissimi iter burocratici per il passaggio del rudere dell’ex cinema Risorgimento al Comune di Barga; passaggio indispensabile per ottenere quei finanziamenti che presto si trasformeranno in lavori per il recupero dell’immobile a fini abitativi e di riqualificazione del paese.

Oltre alla cerimonia sono stati anche consegnati attestati a tutti i volontari che nel luglio scorso hanno conseguito il titolo di soccorritore di base. Attestati sono stati consegnati anche a coloro che hanno recentemente conseguito il titolo di “autista di guida sicura per i mezzi attrezzati“, adibiti al trasporto delle persone diversamente abili.

Luca Galeotti