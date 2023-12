Quattro voci per Berlino in nome di “Puccini Days“

Stasera alle 21 al Teatro San Girolamo nuovo appuntamento del cartellone 2023 dei Puccini Days, il festival che il Teatro del Giglio dedica al Maestro Giacomo Puccini: il concerto Quattro voci per Berlino, realizzato dal Giglio in collaborazione con Virtuoso & Belcanto Festival, è la fase finale di un lungo processo di selezione partito a settembre con il bando di audizione pubblica nazionale rivolta ad artisti cantati lirici under 35.

Le quattro voci femminili soliste che saranno selezionate stasera – con voto della Commissione presieduta dal Maestro Pietro Mianiti congiunto al voto popolare – si esibiranno nella capitale tedesca in occasione del tradizionale Concerto di Pasqua dei Populäre Konzerte della Filarmonica di Berlino. “Il Festival Virtuoso e Belcanto – afferma Cataldo Russo, direttore artistico del Teatro del Giglio – nasce nel 2016 proprio grazie al ruolo del nostro teatro come “incubatore’ di esperienze culturali di elevata qualità artistica. La presenza nel calendario del Lucca Puccini Days di questa iniziativa é un altro significativo tassello”.

“Siamo davvero felici ed emozionati – commenta Riccardo Cecchetti, direttore artistico di Virtuoso e Belcanto – di poter non soltanto replicare questa sinergia con Berlino, ma soprattutto di essere riusciti a portare a Lucca, in una serata aperta al pubblico più ampio, le migliori soprano under 35 di tutta Italia“ Le 12 finaliste, provenienti da tutta Italia, si esibiranno oggi pomeriggio al Teatro San Girolamo di fronte alla giuria composta dal Maestro Pietro Mianiti, direttore d’orchestra, Riccardo Cecchetti, Franco Martinelli, in qualità di delegato della stagione dei Concerti Popolari di Berlino e Aldo Tarabella, regista lirico. Le superfinaliste, poi, replicheranno le loro performance la sera, alle 21: l’ultima fase delle selezioni, infatti, sarà aperta al pubblico che sarà chiamato ad esprimere il proprio giudizio. La serata, inserita nella programmazione dei Puccini Days, sarà interamente dedicata proprio alle arie del compositore lucchese: infatti, sarà proprio Puccini, nel centenario della sua morte, il protagonista del concerto berlinese della prossima primavera.

Ecco i nomi delle soprano selezionate: Maria Rosaria Bosco, Lorena Cesaretti, Anna Cimmarrusti, Federica Di Rocco, Sara Fogagnolo, Maila Fulignati, Francesca Longari, Francesca Maionchi, Francesca Manzo, Alessandra Marangon, Celeste Nardi, Alessia Panza, Francesca Paoletti, Elena Perroni, Ilaria Alida Quilico, Chiara Ramello, Noemi Umani, Rosa Vingiani. Il biglietto è di 5 euro.