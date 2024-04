Quattro incontri lunedì e martedì per aggiornare il piano

1Prosegue il percorso partecipativo per l’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile. Dopo la costituzione della Consulta della Resilienza Locale sono stati costituiti 4 gruppi rappresentativi delle aree del territorio che si ritroverranno sul campo per analizzare e discutere i rischi e le criticità delle varie zone, i punti di raccolta in caso di emergenza, la rete di allertamento e di eventuale soccorso. Sono così in programma quattro incontri aperti a tutti i cittadini che vogliono conoscere o portare il proprio contributo a rendere più sicure le zone dove abitano o lavorano.

Il primo incontro sarà a Sant’Anna, martedì 16 aprile alle ore 9.30, nell’oratorio parrocchiale in via Fratelli Cervi. Il secondo incontro a Santa Maria a Colle, il 16 aprile alle ore 15, nel Centro civico “Il Bucaneve” in via della Chiesa XXIV n. 559. Il terzo incontro mercoledì 17 aprile alle 9.30 a Pontetetto nel centro in Via del Giardino n. 28; il quarto e ultimo incontro mercoledì 17 aprile ore 15 a Ponte a Moriano nella sede della Croce Verde in via Luigi Vecchiacchi n.17. Ogni incontro sarà seguito da un sopralluogo ai punti rilevanti o critici della zona.

“Il progetto di aggiornamento del Piano della protezione civile rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto con l’amministrazione comunale – afferma l’assessore alle frazioni e alla protezione civile Fabio Barsanti (nella foto) – i cittadini possono così suggerire le problematiche più rilevanti, essere referenti del proprio territorio, contribuire alla sicurezza della propria famiglia e della collettività, conoscere e partecipare alle associazioni che si occupano di questo settore, un’opportunità da non mancare”. Per informazioni: [email protected] - tel. 0583 40 9061.