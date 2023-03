Quattro Comuni insieme Il progetto per un unico segretario comunale

Criteri di economicità, risparmio, omogeneità di servizi. Sono questi i principi ispiratori per i quali sarà formata una segreteria comunale associata tra Buggiano, individuato come Ente capofila, Uzzano, Chiesina Uzzanese in Valdinievole e Montecarlo nella Piana lucchese. In parole povere, questi quattro territori avranno un segretario comunale unico. I consigli comunali rispettivi hanno fornito semaforo verde al progetto, con obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Ci sono stati contatti con i Comuni di Chiesina Uzzanese, Uzzano e Montecarlo per la gestione in forma convenzionata dell’ufficio del segretario comunale, in considerazione del significativo risparmio della relativa spesa e, quindi, con beneficio economico per gli Enti. Tra l’altro, i Comuni sono territorialmente vicini e caratterizzati da una sostanziale omogeneità socio-economica, tanto più che tra loro sono già in atto anche altre gestioni di servizi e funzioni.

M.S.