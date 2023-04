Quasi tre milioni del Pnrr per ricostruire ex novo i magazzini comunali

Nell’ambito della Commissione lavori pubblici presieduta dal consigliere Marco Santi Guerrieri, l’assessore Nicola Buchignani e i rappresentanti degli uffici è stato illustrato il progetto di ricostruzione degli edifici dei magazzini comunali di San Filippo. Il grande immobile pubblico versa da tempo in stato precario e inagibile a causa di infiltrazioni d’acqua, e non è più a norma. Grazie a un finanziamento di 2,861 milioni di euro sui fondi Pnrr l’amministrazione comunale ne ha previsto la totale ricostruzione. Il cantiere partirà dopo l’affidamento nell’estate e durerà circa due anni. La fase iniziale sarà dedicata alla rimozione e bonifica dei materiali di copertura contenenti amianto. Il materiale archivistico è stato trasferito. Il nuovo edificio non servirà più da archivio: le nuove destinazioni saranno magazzino comunale e laboratorio e magazzino scenografico per il Teatro del Giglio.