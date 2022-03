Quasi mille i contagi da Coronavirus e tornano a crescere i ricoveri in ospedale

Sono quasi mille i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Lucca: ben 947, con punte di 126 a Capannori, 247 a Lucca e 136 a Viareggio.

E torna a crescere la pressione sugli ospedali. Al San Luca sono 36 i ricoverati Covid, di cui 5 in terapia intensiva, mentre la scorsa settimana erano sispettivamente 29 e 2. All’ospedale di Barga altri 10 ricoverati (senza intensiva), mentre all’ospedale Versilia sono 43, di cui 1 in terapia intensiva.

Sul fronte scuola, negli ultimi sette giorni le persone in età scolastica contagiate nella Piana di Lucca sono state 488 (nido 42, materna 74, elementare 146, media 78, superiore 148). In Valle del Serchio sono state 119 (nido 11, materna 14, elementare 30, media 26, superiore 38) mentre in Versilia 515 (nido 44, materna 72, elementare 165, media 110, superiore 124).

Per quanto riguarda il fronte vaccini, la percentuale delle persone vaccinate nella Piana di Lucca è attorno all’87,7% con 138421 prime dosi, 129567 seconde dosi, 113282 terze dosi e 172 quarte dosi somministrate. Dal 15 al 21 marzo sono state somministrate ai bambini 13 prime dosi e 59 seconde dosi. Analoga la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose anche in Valle del Serchio con 33002 prime dosi, 30511 seconde dosi, 31221 terze dosi e 137 quarte dosi. Nell’ultima settimana, sono state somministrate ai bambini 6 prime dosi e 22 seconde dosi.

Sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, il totale dei guariti è attualmente di 289.300 (+8.663 rispetto allo scorso 15 marzo) mentre i soggetti in isolamento sono 2.192 (+186 rispetto al 15 marzo).