Quasi 700 nel giorno della Liberazione Attraggono le mostre ma anche la residenza

Numeri in esponenziale crescita, dicevamo, per i Musei Nazionali di Palazzo Mansi e Torre Guinigi. Uno per tutti, il più recente, che ci è stato fornito dalla Direzione Regionale Musei della Toscana e che riguarda gli accessi nella giornata del 25 aprile, ovviamente “aiutati“ dalla gratuità ma che sono cartina al tornasole di una svolta che si è innescata e un interesse che è ritornato: nella giornata della Liberazione sono stati 677 i visitatori ai due Musei, di cui 426 a Palazzo Mansi e 251 a Villa Guinigi. Ma anche le festività pasquali hanno certificato il nuovo trend. Il giorno di Pasqua ha attirato a Palazzo Mansi 108 visitatori, altri 43 a Villa Guinigi. Il giorno seguente di Pasquetta sono stati 99 gli accessi a Palazzo Mansi e 52 a Villa Guinigi. L’11 aprile scorso 98 visitatori a Palazzo Mansi, 21 a Villa Guinigi e il 13 153 e 65. Palazzo Mansi “vince“ se mai ci fosse una gara. Affascina in modo particolare questo museo-residenza, documento esemplare delle dimore dei mercanti lucchesi. Trasformato alla fine del XVII secolo dalla famiglia Mansi, che ne era proprietaria, in “palazzo di rappresentanza” e allestito secondo il gusto barocco imperante, conserva gran parte degli arredi originari e un prezioso ciclo di arazzi di manifattura di Bruxelles. E qui è custodita la Pinacoteca con dipinti delle scuole italiane e non, dal XVI al XVIII secolo. Al secondo piano sono allestite le sezioni dedicate all’Ottocento e al Novecento e negli ambienti che accoglievano le cucine del palazzo è collocato il Laboratorio di tessitura Maria Niemack.