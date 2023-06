Quasi 300 multe in 5 mesi per la Polizia provinciale

Cinque mesi di intensa attività, quelli appena trascorsi, per la Polizia Provinciale di Lucca, che ha messo in atto 62 posti di controllo sulle strade provinciali, controllato 465 veicoli ed elevato 269 sanzioni. Il bilancio di questi primi 5 mesi di attività del 2023 è stato illustrato nel cortile Carrara di Palazzo Ducale – alla presenza del presidente della Provincia Luca Menesini e del Comandante della Polizia provinciale Elio Cappellini - in occasione della presentazione di due nuovi veicoli in dotazione al Corpo di polizia. Sotto controllo anche cantieri stradali presenti sulla viabilità provinciale, cartelli pubblicitari e passi carrabili, il tutto realizzato grazie alla stretta collaborazione con l’Ufficio viabilità dell’amministrazione provinciale. La mancata revisione periodica è il reato riscontrato più spesso: 60 le sanzioni elevate per questa fattispecie. A seguire le 38 sanzioni per la violazione delle norme di comportamento alla guida e 37 le multe per cantieri stradali, pubblicità e passi carrabili su strade provinciali. Quindici automobilisti, invece, sono stati trovati senza assicurazione e due sono stati trovati alla guida di veicoli posti sotto sequestro. In tutto decurtati 210 punti patente.

"La sicurezza stradale - commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini - è da sempre uno degli obiettivi. Per questa ragione, abbiamo in corso numerosi interventi volti a migliorare la rete stradale di nostra competenza e molti sono stati effettuati su tutto il territorio. Mi preme rimarcare anche l’impegno nei confronti dei più giovani, con incontri sulla sicurezza effettuati nelle scuole".

La distrazione alla guida è una delle principali cause di incidenti stradali. Tra le più comuni vi è l’uso del telefono cellulare durante la guida, la manipolazione di dispositivi elettronici, ma anche il truccarsi o il mangiare mentre si è al volante. "Altra causa di incidenti stradali – continua il comandante Elio Cappellini – è la guida sotto influenza di alcol o droghe. Su questo fronte per questa stagione estiva abbiamo già in programma controlli seralinotturni congiuntamente con le polizie municipali, in particolare Unione dei Comuni della Garfagnana e della Mediavalle, Forte dei Marmi e Camaiore".

Ma la sicurezza stradale è un concetto molto più ampio, che comprende anche il miglioramento delle infrastrutture stradali, una segnaletica chiara e ben visibile, marciapiedi sicuri e attraversamenti pedonali adeguati: "Su tutti questi temi - commenta il Comandante - la Provincia si sta fortemente impegnando con interventi mirati".