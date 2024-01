Quarti in Toscana per numero di incidenti 417 ogni 100mila abitanti

In Toscana, secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI-Istat, nel 2022 ci sono stati 15.111 incidenti stradali (+11,1% sul 2021), posizionando la regione al 4° posto in Italia. Ma se si confronta il dato con la popolazione, la regione è al 2° posto con 412,6 incidenti ogni 100mila residenti. A livello provinciale, Firenze è prima sia per numero di incidenti (5.044) sia in relazione alla popolazione (510,4 incidenti ogni 100mila residenti). Seguono Livorno (503,4), Massa Carrara (473,9), e poi Lucca con una media di 417,6 incidenti ogni 100mila abitanti.