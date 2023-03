“Quartet“ a Nuovo Cinema Boccherini

Domani alle 20.45 appuntamento con “Nuovo Cinema Boccherini“: in programma “Quartet”, con la regia di Dustin Hoffman (nella foto). Il celebre attore statunitense nel 2012 si è cimentato con la regia e ci ha regalato un film elegante, divertente e con un’anima musicale. Si tratta di “Quartet” e il ciclo Nuovo cinema Boccherini lo propone al proprio pubblico domani sera all’auditorium di piazza del Suffragio. “Quartet “nasce da una pièce teatrale di Ronald Harwood e narra di amici, ex colleghi, ex rivali ed ex coniugi che si ritrovano in una casa di riposo per cantanti lirici e musicisti, nella campagna inglese.

Interpretato da meravigliosi attori britannici, da Maggie Smith a Tom Courtenay, da Michael Gambon a Pauline Collins, “Quartet” è una pimpante commedia agrodolce tutta giocata sui bisbetismi di un gruppo di vecchie glorie della musica orchestrale e lirica confinate in una residenza di lusso, che resta pur sempre un ospizio. Un’opera alla quale Dustin Hoffman ha dato vita e che ha lasciato nel pubblico e nella critica la voglia di vedere di più dell’Hoffman regista. La proiezione sarà introdotta da Alessandra Fiori, docente di Storia della musica al Conservatorio “Boccherini”. Ingresso libero. Prenotazioni sul portale Eventbrite.