Quando sarà ripulito dalla spazzatura?

Per il tratto condotto pubblico che si trova in via dei Fossi l’amministrazione comunale ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria con un affidamento diretto alla ditta Lomcer srl di Lucca, per 30mila euro. I lavori riguarderanno il puntellamento provvisorio del ponte di via Elisa, che conduce a porta San Gervasio, per garantirne l’utilizzo in sicurezza anche ai mezzi pesanti. La durata dei lavori sarà di 60 giorni.

E in questo periodo di flusso d’acqua ridotto al minimo, molti residenti chiedono un intervento per ripulire il condotto da bottiglie, cartacce, spazzatura varia, ruote di motorini e cartelli che si trovano sul fondo da anni e ora appaiono in bella vista, a portata di... pulizia.