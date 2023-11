Qualità della vita in calo. La nostra provincia ha perso dieci posizioni

Crollo di dieci posizioni per la provincia di Lucca secondo l’indagine sulla qualità della vita 2023, redatta da ItaliaOggi e Ital Communication, in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma. Le dimensioni analizzate sono quelle relative ad affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, salute e tempo libero. La classifica tiene conto di numerosi indicatori che vanno a scandagliare nell’ambito delle 107 province italiane che quest’anno ha certificato che in 63 di queste, la qualità della vita è buona o accettabile.

La Lucchesia che lo scorso anno si poneva nella classifica al 41° posto, nel 2023 vede scivolare le proprie quotazioni alla 51ª posizione. Nonostante ciò rimane nella fascia “verde”, ancora entro la metà, quella cioè che non si affaccia verso il baratro dei dati decisamente preoccupanti. Ma quanto ottenuto quest’anno dal territorio lucchese in termini di punteggio, suona tuttavia come un allarme da non sottovalutare. Bene l’analisi sull’ambiente che la colloca alla 14a posizione in classifica (in calo di 3 rispetto al 2022). Il valore premiale è dato dalla percentuale (alta) dovuta alla raccolta differenziata dei rifiuti, così anche dei veicoli in circolazione, stabiliti per chilometro quadrato.

Come evidenziato anche da statistiche elaborate in passato da altri enti certificatori, la provincia di Lucca si colloca alla prima posizione per le aree pedonali. Indubbiamente da tenere sotto attenta osservazione, invece, il dato sul trasporto pubblico: Lucca compare infatti al 78° posto. Altra nota dolente quella dell’ambito afferente all’istruzione che vede il nostro territorio posizionarsi al 65° posto: precedentemente si attestava invece alla 39a posizione per quanto riguarda il possesso del diploma di scuola media superiore, mentre oggi vola dal 55° all’84° posto anche per il numero di persone in possesso della laurea. Va decisamente meglio per il tasso di mortalità.

Per quanto riguarda la salute conquista il 55° posto (era al 97°). Rimanendo nell’ambito della salute, perdita di dieci posti in classifica per quanto concerne il sottodimensionamento dei posti letto (dal 62° al 72° posto) mentre va meglio per la dotazione delle apparecchiature diagnostiche. Punto dolente dell’indagine, quello relativo alla sicurezza. Lucca perde 30 posizioni rispetto al 2022 e si classifica, oggi, al 69° posto. Un dato che deve fare riflettere anche in virtù della scomposizione in reati di questo capitolo.

Valore in crescita per il reato di lesioni e percosse e quello di violenza sessuale: Lucca, anche in questo caso, si colloca tristemente al 55° posto dalla precedente, migliore, 6a posizione. Brutto inoltre il dato per i furti nelle abitazioni che vede il territorio piazzato alla 102a posizione su 107 provincie mentre quello sulle truffe colloca in positivo la provincia all’82° posto (era al 63°), migliorandone il risultato. Male per la classifica relativa agli infortuni sul lavoro: nel 2022 Lucca si trovava al 78° posto, oggi al al 95°, mentre calano gli incidenti stradali. Decisamente più lusinghieri i dati sulla presenza di alberghi e ristoranti così come anche per le sale cinematografiche, librerie e palestre. Per quanto riguarda la ricchezza, infine, la Lucchesia si colloca al 49° posto.

Maurizio Guccione