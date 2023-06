Qualità della vita alta Cresce la soddisfazione Pulizia e servizi promossi Resta il nodo mobilità

Cresce la soddisfazione di abitare a Lucca e dei servizi offerti dalla città: lo si rileva dalla Relazione sulla performance 2022 del Comune di Lucca, una relazione annuale che è il documento attraverso il quale l’amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della Performance dell’anno precedente. La Relazione sulla performance rappresenta uno strumento mediante il quale l’amministrazione può decidere di revisionare la propria programmazione futura sulla base dei risultati raggiunti, migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. Nel documento reso pubblico è rappresentato l’andamento della performance, misurata e valutata attraverso gli obiettivi (specifici e organizzativi) assegnati alla struttura dirigenziale, ma anche attraverso la performance di Ente, collegata ad una batteria di indicatori. Tra i documenti citati, anche l’inchiesta sul tessuto sociale lucchese da condotta dall’Istituto Demopolis su un campione di oltre 1200 cittadini.

In particolare, nonostante le emergenze di vario genere che tutto il mondo sta attraversando, secondo l’indagine, la soddisfazione nella qualità della vita a Lucca passa dal 61 per cento del luglio 2022 al 66 per cento nel gennaio 2023. in crescita anche la percezione dei servizi pubblici offerti a livello comunale che nel solito periodo passa dal 54 al 58 per cento. I più soddisfatti vivono intorno alle Mura, ma cresce in tutte le aree della città la soddisfazione: il trend positivo si dimostra oggi più marcato dentro le Mura, segmento tradizionalmente severo nella valutazione dei servizi sociali. Nelle evidenze dell’indagine Demopolis, i problemi maggiormente radicati a Lucca – a partire del traffico e dalla mobilità – restano in attesa di soluzioni, ma la disamina analitica dell’erogazione dei servizi pubblici sul territorio cittadino ottiene valutazioni positive in crescita nel confronto semestrale.

Nel 2022 sono promossi dalla maggioranza dei lucchesi anche la pulizia della città e la gestione di rifiuti ed aree verdi. Migliora nettamente anche il senso di sicurezza fra i residenti ma non scema la gravità percepita dai cittadini del nodo mobilità, tema che registra valutazioni dalla maggioranza assoluta, in tutte le sua articolazioni: dal trasporto locale alla manutenzione stradale, fino al traffico ed alla mobilità urbana. Quest’ultima dimensione si conferma l’ambito più problematico del vivere a Lucca nella dichiarazione del 73 per cento dei cittadini, seguita dalla manutenzione delle strade (57 per cento), dall’inquinamento dell’aria (43 per cento), dal trasporto pubblico (41 per cento) e dalla insicurezza urbana e microcriminalità (34 per cento). Sulla sicurezza, per quanto il dato sia più confortante rispetto al luglio precedente, permane una criticità. Quanto ai servizi pubblici, il risultato più alto è ottenuto dalle iniziative culturali (che soddisfano l’81 per cento dei lucchesi), seguire dai servizi idrici, fognature e metano (67 per cento) e dalla promozione turistica della città (66 per cento). Bassi, anzi bassissimi, invece i livelli di gradimento per il traffico (17 per cento), i servizi sociali (17 per cento), trasporto locale e edilizia privata (20 per cento): tutti nodi mai decisamente tagliati.

Fabrizio Vincenti