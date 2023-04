Qualità dei servizi "Parola ai cittadini"

Una verifica sulla qualità dei servizi pubblici erogati dal Comune di Capannori. Un questionario da consegnare ai cittadini, controllando le procedure di raccolta (risposte anche anonime eventualmente), per verificare lo stato di soddisfazione. E’ la proposta di Paolo Rontani, Udc Capannori, il quale spiega: "Così, al di là dei soliti comunicati che dipingono un mondo idilliaco, sapremo se davvero la gente è soddisfatta di come viene amministrata. Sempre più spesso, mi chiedo se l’attuale maggioranza che governa Capannori – prosegue Rontani - pensi davvero che i suoi cittadini credano a certe loro dichiarazioni. Attualmente, si parla soprattutto di bilancio, visto che la Corte dei Conti Regionale ha accettato i correttivi finalmente adottati per sanare il disavanzo scoperto da quest’organo. Perché, oltre due milioni di euro di sbilancio sul rendiconto 2019 c’erano e non poteva esserne attribuita la responsabilità al centro-destra, che da oltre 20 anni non amministra questo Comune. Ma se la Corte dei Conti non avesse accertato il deficit, la giunta si sarebbe mossa per rimediare lo stesso o il deficit? Da quanto tempo i residui giacevano tra le pieghe del bilancio? Possibile che a questa giunta occorra sempre l’azione di un Tutor?"

Ma.Ste.