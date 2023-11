"Quali sono le modifiche chieste dal sindaco?"

"Quali sono le modifiche al progetto degli assi viari, richieste dal sindaco al gruppo di lavoro tecnico che si sta riunendo a Firenze? Il primo cittadino è riuscito finalmente ad incontrare il commissario Anas Mucilli, e se sì qual è lo stato del confronto? E’ a nostro avviso fondamentale che in tutto ciò sia coinvolto il consiglio comunale, che rappresenta tutti i cittadini lucchesi".

Nella sua interrogazione, Bianucci domanda "se il sindaco e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno avuto modo di incontrare direttamente il commissario straordinario Anas, in quali date e quali sono stati gli argomenti trattati; quali sono le richieste di modifica al progetto che l’amministrazione sta portando all’attenzione del gruppo di lavoro tecnico e quali saranno le osservazioni dettagliate che saranno presentate dai rappresentanti del Comune per essere analizzate all’interno del tavolo stesso; perché il sindaco e la giunta da quasi un anno si rifiutano di confrontarsi sull’argomento nella commissione lavori pubblici ed ambiente, come invece è stato da noi chiesto da tempo".