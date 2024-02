’Quale futuro per le città?’. Incontro al Circolo Pd del centro storico

Arriva a Lucca “Toscana 2050, come cambiano le città”, il percorso pensato dal consiglio regionale per discutere, comprendere e approfondire i cambiamenti che stiamo vivendo. L’appuntamento è per domani alle 17.30 al Circolo Pd Centro Storico, con l’incontro dal titolo “Quale futuro per le città?”. Dopo i saluti di Patrizio Andreuccetti, segretario provinciale del PD e Francesco Battistini, membro della segreteria regionale del partito, interverranno Valentina Mercanti (foto), consigliera regionale, e Francesco Raspini, capogruppo PD in Comune. Parteciperà anche Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale.