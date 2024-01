Qualcosa si muove. Bocciofila, incontro con sindaco e assessore

Qualcosa si muove. Poco o tanto che sia si potrà giudicare solo tra alcuni giorni, ma oggi intanto è possibile registrare già un primo, importante passo in avanti. Al centro di tutto la questione dell’Asd Bocciofila Lucchese (che attualmente ha sede in via delle Ville all’Acquacalda) e la necessità di trovare una nuova casa. A breve i responsabili dell’Asd si troveranno infatti faccia a faccia con sindaco e assessore allo Sport del Comune di Lucca per capire lo stato dell’arte e, ragionevolmente, fare al contempo il punto della situazione.

Già il 24 gennaio La Nazione aveva ospitato l’accorato appello da parte della Bocciofila stessa affinché fosse possibile trovare una nuova sede. Proprio nell’articolo del 24 gennaio, Mauro Vannucci, dirigente societario F.I.B. (Federazione Italiana Bocce), raccontava di come a Lucca una realtà storica del settore, stesse per chiudere i battenti. Come già avevamo scritto mercoledì scorso, ribadiamo che da parte dell’Asd non c’era alcuna volontà di polemica con i proprietari che affittano i locali. Semmai la Bocciofila Lucchese rivolgeva un appello per trovare appunto una nuova casa.

"Un altro importante sodalizio sportivo chiude i battenti a Lucca. La storica Bocciofila Lucchese di via delle Ville Acquacalda è costretta a chiudere in quanto il terreno su cui sorge, proprio dietro l’ex locale della “Gelateria Cecchini” di cui era affittuaria, è stato messo in vendita e il presidente Ivano Carrara ha annunciato la chiusura - spiegava Vannucci - . Nata alla fine del 1948 come bocciofila Galeotti a San Marco, poi fu spostata nel luogo dove sorge adesso grazie all’impegno dei suoi soci che fisicamente l’hanno eretta, rubando risorse e tempo alle loro famiglie".

Tra l’altro questa storica realtà lucchese da alcuni anni svolge anche un altro importante ruolo sociale, oltre a quello di ritrovo dei soci o quello puramente sportivo. "Dal 2019 - spiegava sempre Vannucci - la bocciofila ha avviato anche un’importantissima attività paralimpica sia sportiva che sociale, accogliendo oltre venti ragazze e ragazzi con difficoltà intellettive e motorie guidati dai loro accompagnatori ed educatori. Il gruppo più consistente appartiene alla “Allegra Brigata” atleti Special Olimpycs".

E pur se lo stesso giorno in cui pubblicavamo la notizia (il 24 gennaio) a nostra domanda l’assessore allo sport Fabio Barsanti aveva sottolineato come "nell’immediatezza purtroppo non ho una risposta, ma in veste programmatica sì", ad oggi si apprende come l’amministrazione comunale abbia voluto incontrare i vertici dell’Asd Bocciofila Lucchese per capire lo stato dell’arte. "Il sindaco Mario Pardini e l’assessore allo Sport Fabio Barsanti ci hanno chiesto un incontro per il 5 febbraio alla Bocciofila" spiega lo stesso Vannucci.

Non solo: sempre a quanto si apprende, anche un Ente del territorio si sarebbe interessato al caso della Bocciofila Lucchese. Insomma, tutto è ancora legato a un filo sottile, ma qualcosa, come dicevamo, si sta muovendo. Dovremo attendere qualche giorno per capire se e come evolverà la situazione nello specifico.

Cristiano Consorti