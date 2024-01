“Qualcosa fa rumore“ è il libro “lucchese“ di Romina Lombardi

Che rumore fa la nostra vita quando deve comunicarti qualcosa di importante? E quanto siamo disposti a mentire a noi stessi per non ascoltare quel rumore? Su queste crudeli domande si sviluppa la cinematografica trama di ‘Qualcosa fa Rumore’, l’ultimo libro della giornalista Romina Lombardi, direttrice del Festival Lucca Città di Carta, edito da Casa Inverse, laboratorio artistico e nuova casa editrice lucchese. Il romanzo, ambientato tra Lucca, Roma e l’appennino tosco emiliano, sembra apparentemente il racconto di una tormentata storia d’amore d’altri tempi. In verità è un viaggio psicologico duro e realistico dentro la vita di ognuno di noi che, in un doppio binario temporale narrativo, attraversa

anche le sfumature del giallo lasciando il lettore in sospeso fino alla fine. E in questo viaggio, Lucca, con i suoi chiaroscuri, le sue pietre e le sue strade bagnate di pioggia, il suo fascino notturno, non è solo l’ambientazione più importante di questo libro, ma diventa protagonista insieme ai personaggi. Molte delle “scene” del libro, infatti, sono ambientate nel centro storico, ma anche sul fiume Serchio, che diventa un “luogo dell’anima” e si può trovare, anche se non esplicito, un riferimento all’ex Casina Rossa. “La stesura di questo romanzo ha occupato 7 anni della mia vita – racconta Romina Lombardi-, ovviamente con lunghe pause temporali. Per creare i personaggi ho dovuto intervistare diverse persone, con alcune ho anche convissuto fianco a fianco per qualche mese come con “Niko”, il “criminale” della storia, un’esperienza davvero particolare. La scrittura è veloce, serrata, ma il significato reale del libro è complesso, a tratti fastidioso per le domande che ci crea. Spero che questo libro scavi a fondo nell’anima di chi lo legge e dia delle risposte che aiutino ad arrivare più vicini alla felicità. Perché, a volte, gli ostacoli, siamo solo noi stessi”.