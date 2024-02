“Qual occhio al mondo“. Le foto di e con Puccini. Ottanta immagini inedite

E’ aperta da ieri nella Sala dell’Affresco del Complesso di San Micheletto la speciale mostra “Qual occhio al mondo“, viva testimonianza della passione di Puccini per la fotografia. In vetrina le foto scattate da lui stesso nei luoghi da lui più frequentati, comprese le sue dimore: da Torre del Lago a Chiatri, da Boscolungo ad Ansedonia. La seconda sezione è invece dedicata ai suoi viaggi in Europa, nel continente americano e in Egitto, con un’attenzione particolare ai panorami, alle popolazioni e alle traversate in mare. Le fotografie esposte sono realizzate perlopiù con la tecnica dell’aristotipia e sono prevalentemente panoramiche, formato dovuto alla macchina fotografica utilizzata, un raro modello di Kodak che si troverà in esposizione. Un’ulteriore sezione della mostra porrà invece in rilievo i ritratti del compositore (scattati quindi da altri) e le fotografie che riguardano la dimensione privata dell’artista. Evento della La Fondazione Ragghianti, in collaborazione con la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini di Torre del Lago e il Centro studi Giacomo Puccini di Lucca.