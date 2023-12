”Qual è lo stato di manutenzione dell’impianto idraulico del Palazzetto e quali sono state le forme di prevenzione adottate in questa struttura, come nelle altre sportive della Città, per evitare o comunque contenere la diffusione del batterio della legionella?”. Lo ha chiesto il consigliere comunale Daniele Bianucci, con un’interrogazione consiliare rivolta all’amministrazione comunale, a seguito di quanto accaduto al Palazzetto dello Sport.

”La preoccupazione manifestata dai genitori dei 500 bambini che domenica hanno affollato l’impianto sportivo è naturalmente molta - sottolinea Bianucci - Fermo restando che la fiducia nei confronti della struttura tecnico-amministrativa comunale non è in alcun modo in dubbio, crediamo sia importante capire cosa sia nello specifico accaduto, in particolare in merito alla gestione degli strumenti di manutenzione e prevenzione, soprattutto per fare il massimo affinché fatti del genere non si ripetano più. Servono ulteriori risorse per il loro ammodernamento? Da questi interrogativi è nata la mia interrogazione consiliare, che mira a rispondere con chiarezza in particolare ai dubbi delle famiglie coinvolte”. ”All’amministrazione comunale ho anche chiesto un impegno per interloquire coi genitori dei bambini e dei giovani atleti che negli ultimi frangenti hanno frequentato il Palazzetto - conclude Bianucci - Crediamo infatti sia necessaria una corretta informazione ”.