Puppa e il patto coi cittadini ”Il vostro ponte con Firenze“

Ha scelto il salone delle feste di Borgo a Mozzano per la presentazione della sua candidatura alle regionali Mario Puppa, capolista in provincia del PD nonché consigliere uscente. Per l’occasione un parterre di personalità politiche, a cominciare dai senatori Alessandro Alfieri e Dario Parrini, rispettivamente vice capogruppo dei senatori dem l’uno e presidente della Commissione Affari Costituzionali l’altro. Poi l’assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, l’altra candidata Roberta Menchetti, vice sindaca di Porcari, molti sindaci e amministratori dei comuni della Valle del Serchio, con la partecipazione di tanti cittadini. Patrizio Andreuccetti, come sindaco di Borgo a Mozzano, nonché segretario provinciale del PD, ha condotto la serata.

"Con Mario in questi anni - ha detto Andreuccetti - abbiamo fatto tanta strada insieme collaborando e condividendo l’impegno per i territori, sempre di concerto con il Presidente Giani. Mario Puppa merita la riconferma per la competenza e la passione che ha dedicato a tutti i territori, interpretando e risolvendo i bisogni dei cittadini".

Il senatore Alfieri ha spaziato su temi nazionali (lavoro, salario minimo, tagli alla sanità pubblica, politiche sociali, legge fine vita...) e sull’importanza dell’Europa, "che deve diventare – ha sostenuto - un soggetto politico forte per la Pace, oggi minacciata in tutto il Mondo". Alfieri ha criticato senza mezzi termini gli indugi del governo Meloni nel condannare il genocidio dei Palestinesi a Gaza. Ha concluso con gli auguri al candidato Puppa.

"I risultati di queste elezioni regionali - ha sottolineato poi Parrini – avranno un effetto nazionale e saranno decisivi per percepire che qualcosa nel Paese sta cambiando. Mario ha dimostrato di poter essere tra i protagonisti di questo cambiamento".

Puppa ha concluso: "Vi chiedo di ripartire insieme per altri cinque anni. Anche perché ho imparato molto, incontrando e ascoltando tante comunità di cittadini, anche dei paesi più piccoli. So dove andare a bussare quando servono risposte, perché conosco di persona le facce e le storie che stanno dietro ogni problema. Risolverli tutti non è semplice, ma voglio continuare ad essere il vostro ponte con Firenze, la vostra voce quando qualcuno cerca di dimenticarsi di noi. Vi ringrazio tutti, insieme ce la faremo!".

Marco Nicoli