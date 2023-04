Punto salute Lions Visite mediche gratuite prenotazioni aperte

“Insieme possiamo” è il motto di Brian Sheehan, attuale Presidente Internazionale di Lions Club International, che ha ispirato i 18 Lions Club, appartenenti al Distretto 108 La - Toscana e coordinati dal Dipartimento Giovanni e Sport che per tre giorni, sabato 29, domenica 30 Aprile a lunedì primo maggio, Piazza San Donato pressi di Porta Sant’Anna, allestiranno un “Punto salute Lions” dove saranno erogate a chi ne farà richiesta o si presenterà, visite mediche specialistiche gratuite. Si tratta dunque di una notevole possibilità per poter effettuare uno screening e fare prevenzione per malattie come il diabete, malattie della vista e problemi legati allo stile di vita. Per conoscere gli orari e prenotare le visite contattare Nadia Giovacchini a questo numero: 349 0516926.