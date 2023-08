"Punti luce spenti a Gragnano, zona spesso attraversata dai cinghiali"

C’è un tratto di via Pesciatina, nella zona di Gragnano, completamente priva di pubblica illuminazione e spesso attraversata dai cinghiali. A segnarlo un lettore che sottolinea come malgrado le ripetute telefonate niente sia cambiato: "Il tratto di viabilità della zona detta ‘al gallo’ spesso è oggetto di avvistamento di cinghiali che attraversano la strada e che hanno già provocato parecchi incidenti, anche gravi. Da molti mesi abbiamo segnalato che ci sono diversi punti luce, della pubblica illuminazione spenti".

Il lettore segnala che ai piedi dei pali della luce si notano "dei fili elettrici tranciati, mi auguro non ci sia corrente. Malgrado le diverse segnalazioni che ho inoltrato personalmente, dietro indicazione del Comune di Capannori, in data 24 maggio 2023, il 22 giugno 2023 e il 25 luglio, non è ancora intervenuto nessuno. Il 17 agosto ho fatto un sms e mi auguro proprio che questa sia la volta buona e che qualcuno intervenga".