Pulizie di Primavera Ecco il calendario della settimana

Tutto pronto per l’inizio delle Pulizie di Primavera 2023, l’iniziativa organizzata da Sistema Ambiente e il Comune di Lucca che consente di conferire i rifiuti di grandi dimensioni vicino casa. Per poter usufruire di questo servizio è necessario portare con sé un documento di identità e una bolletta oppure essere muniti di delega da parte dell’intestatario dell’utenza e copia del suo documento. Il calendario di questa settimana: oggi dalle 14 alle 18 al parcheggio dell’ex Mulino Pardini, San Pietro a Vico; giovedì 13 aprile dalle 8 alle 12 al cimitero di San Donato; sabato 15 aprile dalle 14 alle 18 alla chiesa di Maggiano, in via Sarzanese.