Pulizia strade, da aprile scattano multe a chi non rispetta i divieti di sosta

Spazzamento meccanizzato programmato: Sistema Ambiente e Comune chiedono la collaborazione dei cittadini per avere una città sempre più pulita. Il mese di marzo sarà infatti dedicato a un’intensa campagna di informazione nei confronti dei residenti delle zone del territorio coinvolte dal servizio di spazzamento, con avvisi lasciati sulle macchine e indirizzati a chi non rispetta le ordinanze di divieto di sosta. L’obiettivo è sensibilizzare le persone affinché vengano osservate le indicazioni riportate anche sulla cartellonistica per consentire ai mezzi e agli operatori di poter svolgere il proprio lavoro in modo completo e approfondito. Da aprile, al termine della massiccia operazione di informazione, la polizia municipale procederà con le multe nei confronti di coloro che continueranno a violare le varie ordinanze. "Per quanto riguarda lo spazzamento - spiega la presidente dell’azienda, Sandra Bianchi - sono state installate paline e cartelli riportanti i giorni e gli orari in cui è previsto il servizio che riguarda tanto il centro storico quanto i quartieri della città e alcune zone della periferia. Purtroppo, però, riscontriamo da tempo che spesso le auto vengono lasciate parcheggiate incuranti delle indicazioni, impedendo un corretto svolgimento dello spazzamento".