Pugni, calci e un coltello Quattro giovani nei guai per una rissa sui viali

A conclusione delle attività d’indagine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria quattro giovani, tutti ventenni, due di origine albanese e due di origine tunisina e regolari sul territorio nazionale, per il reato di rissa. Alle 18:30 del 20 agosto scorso, mentre i militari dell’Arma effettuavano un servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Carlo del Prete, notavano quattro ragazzi che si stavano azzuffando, spintonandosi e colpendosi reciprocamente con calci e pugni. L’immediato intervento dei carabinieri ha placato la furia dei giovani, che a seguito dei colpi che si erano scambiati presentavano evidenti lesioni in volto. Nell’immediatezza i carabinieri, grazie alle dichiarazioni spontanee di uno dei contendenti, in un campo attiguo al marciapiede avevano anche recuperto un coltello a serramanico, che verosimilmente sarebbe stato impugnato da uno dei ragazzi albanesi durante la lite. Se ne sarebbe disfatto all’arrivo dei militari. I quattro giovani, che avevano rifiutato il trasporto in ospedale, dopo essere stati condotti nella caserma del cortile degli Svizzeri per essere identificati, erano stati rilasciati, in attesa delle valutazioni dell’autorità giudiziaria.