Puccini: passato, presente e futuro della Lucchesia

(*)

In questi giorni, a Lucca, si sta sviluppando il dibattito intorno alla possibile aggiunta del nome di Giacomo Puccini alla denominazione del principale teatro cittadino, quello del Giglio. Una proposta sulla quale, fatte le dovute verifiche ed espressa piena fiducia nella decisione che prenderà il Sindaco Pardini, ci siamo espressi in senso favorevole.

Detto questo, nell’anno del Centenario della morte del Maestro e delle celebrazioni portate avanti dal Comitato, vorrei tentare di sviluppare alcune riflessioni a carattere più ampio.

La prima riflessione è in realtà un richiamo e un impegno per tutti. Quello a lavorare a un coinvolgimento diffuso delle municipalità e delle comunità di tutta la provincia per riaccendere e rinnovare, attraverso manifestazioni ed eventi di ogni tipo, la memoria e la conoscenza del personaggio Puccini come simbolo per eccellenza di appartenenza e orgoglio per l’intera Lucchesia. Le mille sfaccettature del personaggio, il suo impatto sulla cultura musicale e popolare perdurante ancora oggi, le sue innovazioni teatrali ed operistiche, le sue passioni (dalla caccia alla cucina) possono costituire solo alcuni spunti, insieme ai concerti, per attività promozionali lungimiranti.

Questo mi porta alla seconda riflessione, che è un auspicio. Vorrei che l’impostazione dei lavori del Comitato dei 100 anni fosse tale da lasciare un’eredità permanente nell’opera di valorizzazione della figura e dell’opera di Puccini; a tal riguardo sono doverosi i ringraziamenti a Mario Pardini, Alberto Veronesi e a tutti coloro che a vario titolo vi sono coinvolti. In pratica, ogni anno successivo al centenario andrebbe messo in cantiere un calendario pucciniano spalmato su tutta la provincia, su tutti i centri deputati alla produzione di cultura, su tutti i luoghi cari alla sua anima (da Celle a Viareggio, da Lucca a Torre del Lago), su tutti gli ambienti in grado di suscitare un’emozione. In tal modo si andrebbe oltre la promozione e si consacrerebbe Giacomo Puccini a emblema dell’identità del territorio lucchese.

La terza riflessione è che Giacomo Puccini, dopo i colpi di scena prodotti per La Tosca, potrebbe creare benefiche emozioni anche per la... Toscana. Nel senso che, a fronte degli evidenti limiti della legge regionale sul turismo, con la sua divisione in ambiti territoriali parziali che ne limitano potenzialità e operatività. Offrendoci l’opportunità di operare da subito, prima di qualsiasi possibile cambio di legge o di maggioranza politica, a recuperare in toto quella dimensione provinciale legata alla sua biografia, prima ancora di quella regionale e globale che artisticamente gli appartiene, e necessaria a una sua più incisiva valorizzazione, da attuare magari con progetti condivisi fra più comuni e più zone.

* consigliere regionale FdI