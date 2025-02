’Puccini Manifesto’, incontro con gli studenti

Si è svolto ieri l’incontro per le scuole collegato alla mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, in corso fino al 2 marzo alla Ex Cavallerizza. Dopo i saluti istituzionali di Mia Pisano, assessore alla cultura, il curatore della mostra Simone Pellico ha raccontato agli studenti la nascita del manifesto pubblicitario in Italia e l’importanza di Giacomo Puccini per il suo sviluppo. Elisabetta Pasqualin, direttrice del Museo nazionale Collezione Salce ha invece illustrato la storia della più grande collezione italiana di grafica pubblicitaria, che ha prestato al Comune di Lucca cento manifesti per la mostra. Presente anche Stefania Ricci, direttrice del Museo Salvatore Ferragamo di Firenze, che fa parte di Museimpresa, l’associazione che unisce gli archivi e i musei di impresa italiani. La mostra è stata infatti inserita nel calendario della XXIII Settimana della Cultura di impresa. Ricci ha illustrato la storia del museo collegato alla famosa maison e il suo collegamento con la storia del manifesto pubblicitario. La platea è stata poi incantata dal maestro Fabio Sartorelli, che ha intrecciato un racconto tra la musica e la vita di Puccini, aneddoti relativi al suo periodo al conservatorio di Milano e la sua importanza nella storia della pubblicità. Accompagnando il suo intervento con il pianoforte, Sartorelli ha coinvolto anche gli studenti. Dopo i saluti finali di Simona Testaferrata, assessore all’istruzione, Mia Pisano ha ricordato l’importanza di eventi capaci di coinvolgere enti prestigiosi come Museimpresa e Collezione Salce.