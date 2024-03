Puccini, lucchese nel mondo. Alla scoperta del Maestro

Un percorso musicale e didattico su Giacomo Puccini in occasione dell’anno che ricorda il centenario della morte del celebre compositore lucchese. In questo modo gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado di Ponte a Moriano hanno potuto conoscere la vita e le opere del Maestro. Il percorso è iniziato il 12 Gennaio 2024 quando gli studenti si sono recati al Conservatorio L. Boccherini di Lucca per assistere allo spettacolo dal titolo “From Puccini with love”, organizzato dall’Associazione Musicale Lucchese nell’ambito della rassegna Musica Ragazzi.

Lo spettacolo proponeva l’esecuzione di alcune arie e duetti tratti dalle quattro opere liriche più famose di G.Puccini: La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Gli arrangiamenti erano stati effettuati dal Quintetto Lucensis; il filo conduttore delle arie scelte era l’amore. Accanto alla musica una voce recitante commentava i brani ascoltati, cercando di coinvolgere il pubblico e di offrire alcuni spunti di riflessione sui temi dell’ amore, dei sogni, delle scelte di vita e sulla figura della donna. Tra le arie proposte ed apprezzate dagli studenti “Che gelida manina” cantata da Rodolfo ne La Bohème e “Mi chiamano Mimì” eseguita da Mimì nella stessa opera. Dopo lo spettacolo, gli alunni hanno visitato la casa natale di Puccini, luogo dove il Maestro è nato e ha trascorso i primi vent’anni della sua esistenza. Lì hanno scoperto dettagli sulla vita del compositore lucchese, sulla sua famiglia e alcuni particolari interessanti come, ad esempio, la passione per la caccia del Maestro o i passaggi segreti all’interno della casa.

Nella casa museo di Corte San Lorenzo, gli studenti hanno potuto vedere alcune lettere scritte da Puccini, delle cartoline, i suoi manoscritti, il pianoforte originale (un pianoforte a coda della Steinway and Sons dal valore inestimabile), l’albero genealogico della sua famiglia, alcuni vestiti di scena originali delle prime rappresentazioni di alcune sue opere. Tutti sono rimasti affascinati dal bellissimo vestito della principessa cinese Turandot.

E’ stata una visita didattica interessante e stimolante che ha consentito ai ragazzi delle classi seconde di conoscere la vita e le opere del Maestro, uno degli ambasciatori di Lucca nel mondo.