Puccini in maschera. Quel Carnevale d’altri tempi...

Appuntamento venerdì 28 febbraio alle ore 9.15 alla scuola media “C. Massei” di Mutigliano con “Puccini in maschera“, terzo Concerto di Carnevale, “Carnevale… robba d’artri tempi”. Protagonisti il Tuscan Guitar Duo di Gabriele Lanini e Chiara Festa con la partecipazione di Domenico Bertuccelli “Gavorchio”, per ricordare Cesare Viviani poeta e commediografo lucchese.

“Nella nostra beata incoscienza giovanile, nel nostro entusiasmo, consideravamo Puccini come uno di casa… a Viareggio quasi ogni giorno era seduto al “Caffè Margherita”, conosceva praticamente tutti ed era conosciuto e riverito da tutti. Perché, dunque, non andare da lui? Non ebbi davvero esitazione a chiederglielo a nome della Pro Viareggio se ci faceva l’onore di scrivere l’inno del nostro carnevale”. Raccontava così Alberto Sargentini che nell’autunno del 1920 assieme a tre amici si presentò a casa del Maestro per chiedergli di scrivere una canzoncina per il Carnevale di Viareggio. Puccini che in quel momento era il musicista più corteggiato e importante del mondo rifiutò consigliando loro di rivolgersi al Maestro Icilio Sadum “che conosce lo spirito e il folklore della vostra manifestazione. Andate da lui a mio nome e rimarrete soddisfatti”.

Nell’ambito del Progetto Musica dell’ I.C. “Giacomo Puccini” a cura degli insegnanti referenti Prof. Antonio Della Santa e Prof.ssa Lucia Coli, condiviso con la Dirigente Scolastica e con i Consigli di Classe del plesso “C. Massei” di Mutigliano ecco il terzo concerto di Carnevale “Puccini in maschera” dal titolo “Carnevale… robba d’artri tempi”.

Il Tuscan Guitar Duo composto da Gabriele Lanini e Chiara Festa, promettenti talenti della loro generazione che tengono regolarmente concerti in Italia e all’estero ed hanno al loro attivo svariate incisioni discografiche, proporrà un programma dedicato tra gli altri a musiche di Puccini con la partecipazione di Domenico Bertuccelli per ricordare la figura di Cesarino, il poeta e commediografo Cesare Viviani: una figura importante e carismatica del territorio e principale esponente della poesia vernacola lucchese che i discenti avranno così modo di conoscere e apprezzare. Un grazie particolare alle docenti Barbara Belluomini e Nicoletta Giuliani De Santis per la preziosa collaborazione e ad Alessia Amore e Gigliola Lucarini, docenti referenti del Progetto Continuità e Orientamento.