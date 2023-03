Puccini, il Comitato riparte Tre bandi per oltre 800mila euro

Nell’ultimo giorno utile per evitare di perdere le risorse, ovvero il 28 febbraio, lunedì, il Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, presieduto dal maestro Alberto Veronesi, ha pubblicato sul proprio sito www.comitatopuccini.it, tre avvisi pubblici per un importo totale di 870.000 euro.

Si tratta di tre avvisi, il primo dal titolo "Avviso Pubblico per la raccolta di proposte progettuali relative alla tutela dei luoghi pucciniani" destinato al recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani nonché alla tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti per 570mila euro.

Il secondo riguarda una "Manifestazione di interesse per la ricerca di operatore per l’organizzazione delle manifestazioni relative alla inaugurazione delle Celebrazioni Pucciniane 202324" e servirà a acquisire e valutare proposte di soggetti competenti nella organizzazione e promozione di manifestazioni di spettacolo di carattere musicale e lirico sinfonico per un importo pari a euro 230.000.

Il terzo, infine, "Manifestazione di interesse per la ricerca di casa di produzione discografica per la predisposizione di una edizione speciale ‘‘Puccini100‘‘, cofanetto di integrale dell’opera di Giacomo Puccini" mira a acquisire e valutare proposte di soggetti editori nel campo discografico, per la predisposizione e immissione sul mercato di un cofanetto completo di integrale delle incisioni discografiche e di volume monografico sull’opera di Giacomo Puccini per celebrare i 100 anni della morte del Maestro per un importo pari a 70.000 euro.

Dopo le tempeste e le dure polemiche degli scorsi mesi, il Comitato, sia pure non all’unanimità, ha ripreso dunque a deliberare. Ci sarà ora da verificare quanto accadrà nelle prossime riunioni, ma il suo presidente Veronesi rimane ottimista.

"Sono assolutamente soddisfatto – dichiara Veronesi – e ringrazio i membri del Comitato per questo, che, dopo aver iniziato un importante lavoro nel 2022, si inizi il 2023 indirizzando concretamente risorse significative verso iniziative di spettacolo, manifestazioni e tutela e ripristino dei luoghi, che sono le missioni principali che il Comitato ha".

Fabrizio Vincenti