Puccini e non solo a Lucca con la Banda dell'Aeronautica

E’ il concerto evento, basti dire che in temi non facili ha raggiunto il tutto esaurito in meno di due ore. Il pubblico del Teatro del Giglio si accinge a gustarsi lo show musicale della Banda dell’Areonautica militare diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano (nella foto). Un evento musicale di grande attrattiva quello di stasera , inserito nel ricco e variegato calendario di manifestazioni che l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato maggiore dell’Aeronautica Militare hanno realizzato per celebrare a Lucca, dal 1° al 30 settembre, i 100 anni dell’Aeronautica Militare. In programma, insieme a brani del repertorio della compagine musicale, compare anche un prezioso omaggio al Maestro Giacomo Puccini. Nel programma del Centenario oggi alle 17, la Performance teatrale sul volo di Samuele Bonanni, a cura dell’Associazione Teatrale Guarnieri in collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Lucca e a seguire, alle 17.30, la presentazione del libro “Le ali di d’Annunzio”, con l’autore Daniele Dell’Orco. Domani e domenica, sempre negli spazi della Cavallerizza, per le Giornate sull’Aeronautica e i Games, Lucca Crea metterà a disposizione l’esperienza di Lucca Comics & Games per realizzare coinvolgenti sessioni di gioco libero e incontri a tema “Aviazione”, con ospiti come Andrea Angiolino, autore di giochi come “Wings fo Glory” ed “S.55“ di prossima uscita e Max Pinucci, autore di “Airships” ed editore di “S.55”.