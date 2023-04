Puccini e la sua musica protagonisti su "Top - tutto quanto fa tendenza"

Si accendono di nuovo le telecamere su Lucca. Questa volta sono quelle della Rai. Giacomo Puccini, la sua musica e la sua vita protagonisti infatti di “Top – tutto quanto fa tendenza”, programma della Rai di moda e costume, dedicato al lifestyle e alle eccellenze del made in Italy.

Le telecamere della Rai hanno fatto tappa a Lucca per girare un approfondito servizio, tra aneddoti e curiosità sul Maestro, per un rotocalco che andrà in onda sabato alle 14.50 su Rai 2. L’inviata Gloria Aura Bortolini e la troupe hanno visitato il Puccini Museum, con riprese nella casa natale del compositore, accompagnati dai rappresentanti dell’ufficio Turismo comunale e da Simonetta Bigongiari della Fondazione Puccini, che hanno raccontato il mito di Giacomo Puccini tra libretti delle sue famose arie, lettere, fotografie, costumi e curiosità della sua affascinante vita.

Dalla casa-museo e la statua in piazza Cittadella, fino ai murales sulle saracinesche di via San Paolino e via del Poggio, "Le donne di Puccini", sentinelle di Lucca, nata da un’idea di Silvana Froli, cantante lirica di fama internazionale, realizzata dagli studenti del liceo artistico Passaglia e street artist, una galleria a cielo aperto nel centro storico di Lucca in omaggio al grande compositore. In questo percorso pucciniano, un anticipo delle celebrazioni del 2024 per i cent’anni della scomparsa dell’autore di "Nessun dorma" e "Vissi d’arte", non poteva mancare la chiesa di San Paolino dove nel 1877, poco più che diciottenne, Puccini si presentò ai suoi concittadini come compositore con il mottetto "Plaudite populi", dedicato al patrono della città. Il servizio, corredato da numerose immagini e scorci della città, sarà visibile anche in streaming sul sito di Raiplay (www.raiplay.it).

"E’ un grande piacere constatare il continuo e incessante interesse per Lucca e le sue bellezze - dichiara l’assessore Remo Santini - . Un’attenzione sempre crescente che attesta l’ottimo lavoro di promozione territoriale svolto dagli uffici competenti, figlio di una scrupolosa programmazione che mira a proiettare Lucca tra le mete turistiche più ambite a livello nazionale e non solo”.