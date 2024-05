Puccini e i luoghi. In mostra le foto legate alle opere

Un appuntamento speciale con la fotografia legato al centenario di Giacomo Puccini. Si tratta della mostra fotografica “Puccini e i suoi luoghi“ che sarà ospitata nella Casermetta San Frediano sulle Mura urbane. L’inaugurazione si terrà sabato 25 maggio alle ore 17, poi l’esposizione resterà visitabile fino al 9 giugno con orario 16-19 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, a ingresso libero.

La mostra vuole essere un omagigo al Maestro, mettendo in risalto il collegamento tra le 12 opere di Giacomo Puccini con i luoghi a lui vicini. L’evento è curato dall’associazione culturale “ArtisticaMente” e vede la consulenza artistica della regista Vivien Hewitt, conosciuta a livello internazionale. Le artiste e gli artisti coinvolti nel progetto interpretano, con i propri scatti, le varie location di ogni opera, ambientandole in terra di Lucchesia e di Toscana. Data l’eccezionalità e la particolarità della proposta, la mostra si rivolge ad un pubblico ampio, variegato, sia per età che per livello socio-culturale, puntando a coinvolgere anche gli istituti scolastici affinché tutti prendano coscienza della ricchezza che abbiamo a portata di mano, ampiamente valorizzata nelle immagini esposte.

Attraverso l’educazione all’ascolto, prende forza la simbiosi tra i due ambiti artistici: “vedere” la Musica e “ascoltare” la Fotografia, anche grazie a un sottofondo musicale di arie pucciniane. L’obiettivo principale della mostra, quindi, è quello di rendere omaggio alla Musica del Maestro, attraverso questa visione innovativa delle ambientazioni delle sue opere.

Le fotografie sono di Gabriella Bertolucci, Marina Capovilla, Maria Grazia Catelli, Silvio Da San Martino, Antonella Innocenti, Laura Menesini, Andrea Morandi, Paolo Pacini, Paolo Pescucci, Nelita Specchierla, Rossana Zoppi. Ciascuno ha lavorato su un’opera pucciniana. La mostra rientra nel calendario di “Vivi Lucca 2024“ e ha ottenuto il riconoscimento della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).