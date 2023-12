Puccini “and friends“. Concerto-gioiello di Aml

Gran finale di stagione per l’Associazione Musicale Lucchese che propone un concerto ricercato e al contempo pienamente godibile per chiudere la stagione 2023. L’appuntamento è domani sera alle 21 all’Auditorium del Boccherini. L’occasione è un omaggio a Giacomo Puccini e a grandi autori a lui contemporanei come Ravel e Debussy, un viaggio nella musica, ricco di suggestioni.

In programma anche alcune composizioni del lucchese Federico Favali, in prima esecuzione assoluta. Sul palco del Suffragio saliranno il soprano Maria Novella Malfatti, premio Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! di Rai Radio3 per il 2022, la giovane violoncellista Francesca Gaddi e due apprezzati solisti nonché docenti del Conservatorio “Boccherini”, il violinista Alberto Bologni e il pianista Simone Soldati. Giacomo Puccini intrattenne un intenso dialogo con la musica francese del suo tempo e in particolare Claude Debussy e Maurice Ravel furono “compagni” ideali nel suo percorso di rinnovamento del linguaggio musicale.

Da qui la scelta interessante e raffinata del programma che volge uno sguardo a Debussy, Trois Poèmes de Mallarmé per soprano e pianoforte, L 135 e Trio in sol maggiore per violino, violoncello e pianoforte, L 5, e Ravel, Sainte, per voce e pianoforte. Di Giacomo Puccini verranno eseguite alcune Liriche per canto e pianoforte: E l’uccellino, SC 71, Storiella d’amore, SC 40, Terra e mare, SC 73, Canto d’anime SC, 75, Morire? SC 79, Sogno d’or, SC 82 e Sole e amore, SC 63, pagine che Virgilio Bernardoni anni fa definì "composizioni in cui si avverte una diffusa vocazione al teatro", "situazioni in miniatura, abitate da veri e propri personaggi". In programma anche quattro brani di Federico Favali: Danseuse I per pianoforte, Danseuse II per violino, Danseuse III per violoncello, Danseuse IV per voce, scritte su commissione della stessa AML che ha tra i suoi obiettivi anche la promozione della musica contemporanea.

Il biglietto intero costa 12 euro, il ridotto 10, il ridotto soci AML e studenti 8 euro. I bambini e i ragazzi fino a 14 anni entrano con due euro. Non è prevista prevendita; la biglietteria aprirà alle 16:30. Il programma completo della Stagione su www.associazionemusicalelucchese.it. La Stagione dei concerti è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e del Comune di Lucca e con il patrocinio della Provincia di Lucca.